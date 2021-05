A partir do final de junho, os brasileiros devem contar com uma nova companhia aérea nos céus do país. É que de acordo com o presidente da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), Tiago Sena, a empresa deve começar suas operações no Brasil no dia 30 de junho. Para isso, as vendas das passagens aéreas serão iniciadas na próxima sexta-feira (14.05), por meio do site da companhia. No último mês, a ITA recebeu o Certificado de Operador Aeronáutico (COA) da Anac, que habilita a aérea a atuar no país.

A expectativa é de que o percurso do primeiro voo da nova companhia deva acontecer entre os aeroportos de Vitória (ES) e de Guarulhos (SP). Além das duas cidades, outras sete deverão receber voos: Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. A ideia é que, até o final de 2021, a ITA adicione mais 8 localidades aos seus itinerários e atenda, no total, 17 destinos nacionais.

Em março deste ano, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, se reuniu com o presidente do Grupo Itapemirim, Sidnei Piva. Entre os assuntos discutidos, estavam ações para fortalecer o turismo por meio da conectividade entre os diferentes modais de transporte no país. Também participaram do encontro o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Carlos Brito, e o senador Ciro Nogueira.

A Itapemirim Transportes Aéreos foi criada em 2020 e faz parte do Grupo Itapemirim, que tem 67 anos de história no setor de transportes do país. A Viação Itapemirim, empresa do segmento rodoviário, atende 2,5 milhões de passageiros por ano em 2.700 cidades de 19 estados brasileiros, com mais de 300 ônibus. O Grupo possui ainda empresas ligadas a outras operações na área, com foco especial em ferrovias e no transporte urbano, por meio de veículos leves sobre trilhos (VLTs).