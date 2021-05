Parte dos recursos, pouco mais de R$ 36 milhões, foram investidos na aquisição de 90 maquinários. De acordo com informações veiculadas pela imprensa local, parte dos maquinários se encontram no pátio do governo do Estado. “Essa primeira parte do recurso – de R$ 36 milhões – foram utilizados para adquirir dezoito retroescavadeiras; dezoito niveladoras; dezoito carregadeiras sobre rodas; dezoito caminhões basculante; oito tratores de esteira; quadro escavadeiras hidráulicas; dois semirreboques e dois cavalos mecânicos”, afirmou Sérgio Petecão.

No dia 11 de março, o senador Sérgio Petecão encaminhou ofício ao Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho, solicitando o pagamento da parte do Convênio com a SUDAM e o Estado do Acre. “A bancada está fazendo sua parte, estamos tentando liberar o pagamento do convênio. Porém, ainda há alguns entraves burocráticos constitucionais. Esperamos que o governo estadual também faça sua parte em fornecer as informações que solicitamos”, finalizou o senador.

