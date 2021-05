Três deputados do Acre votaram contra mudança que engessa oposição na Câmara Federal

Deputados aprovaram, por 337 votos a 110, o projeto de resolução 84/19, que modifica diversas regras de discussão e votação de projetos no Plenário da Câmara. A matéria foi promulgada e o novo regimento entra em vigência nesta quinta-feira (13). O levantamento é do Congresso Em Foco.

As mudanças dificultam pedidos de obstrução, legítimo direito das minorias e prevê que o presidente possa suspender a sessão por uma hora uma única vez. Após esse tempo, a sessão é encerrada e convocada para outro dia. Entretanto, as sessões não terão mais prazo fixo de duração. A novidade valerá também para as comissões. Ficou de fora do substitutivo a possibilidade de votação de todos os destaques de uma só vez.

No Acre, apenas Jesus Sergio, Leó de Brito e Perpétua Almeida votaram contra as mudanças.