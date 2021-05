24 horas pelo Glaucoma: sede do TJ do Acre é iluminada de verde

A Lei n° 10.456/2002 instituiu o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma em 26 de maio. E o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) aderiu a mobilização nacional para incentivar o diagnóstico e o tratamento precoce da doença, que é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo.

Simbolizando o apoio à campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a desembargadora-presidente Waldirene Cordeiro determinou que o prédio do TJAC seja iluminado na cor verde, somando-se aos demais tribunais do país e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como uma rede de colaboradores em prol da saúde. Segundo o Relatório Mundial sobre a Visão, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou um total de 6,9 milhões de pessoas entre 40 e 60 anos com glaucoma em 2020. De acordo com a estatística, em 4,5 milhões de casos o resultado foi a perda total de visão.

O glaucoma deixa – inicialmente – a visão embaçada e irregular, em decorrência de dano no nervo óptico. Assim, a melhor forma de prevenir é mesmo se consultar com um oftalmologista, porque é uma patologia crônica e sem cura, mas que pode ser controlada pelo uso de remédios que normalizam a pressão intra-ocular, impedindo o avanço da doença.