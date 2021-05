Profissionais do Programa Melhor em Casa vão vacinar pacientes contra a Covid-19

Os profissionais que atuam no programa Melhor em Casa receberam nesta terça-feira,11, uma capacitação para garantir a vacinação dos pacientes atendidos pelo programa, que fazem parte do grupo prioritário das pessoas com comorbidades.

A capacitação foi realizada na Rede de Frios do município de Rio Branco e na sequência os profissionais iniciaram a vacinação nos domicílios. A ação garante a cobertura vacinal deste público, que possui uma maior dificuldade de deslocamento.

A coordenadora do Programa Melhor em Casa, Jomara Martins, explica que em decorrência da liberação da vacinação aos pacientes com comorbidades acima de 18 anos, o programa procurou a coordenação da Vigilância Epidemiológica do Município de Rio Branco para o treinamento e vacinação dos pacientes.

“Solicitamos 20 doses para os pacientes do Melhor em Casa que se encaixam no perfil: dos 18 aos 59 anos, considerando que todos possuem comorbidades graves como sequela de traumatismo craniano ou raquimedular, doença de Wilson, distrofia ou atrofia muscular espinhal e encefalopatias, sendo acamados e fazem uso de traqueostomia e sonda para alimentação”, explica Jomara.

O programa seguiu atendendo durante toda a pandemia, quando perdeu alguns pacientes e vários novos foram admitidos no período, com a realização da desospitalização, quando as unidades de saúde indicam pacientes com perfil de admissão no programa e que passam a receber o atendimento fora do hospital.

“A vacinação a estes pacientes está sendo realizada pela própria equipe do Programa Melhor em Casa, que recebeu treinamento da equipe de vigilância municipal. A ação representa um marco e emociona os membros da equipe que já perdeu pacientes para a Covid-19”, enfatiza a coordenadora.