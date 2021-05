Policiais do 3° Batalhão recebem treinamento para operar com motocicletas

Seis policiais militares do 3º BPM da Polícia Militar do Acre (PMAC) receberam treinamento com motocicletas para a implementação do RÁDIO PATRULHAMENTO com MOTOCICLETAS. O TREINAMENTO (RPM) foi iniciado na manhã de segunda-feira (10) e teve instruções teóricas e práticas, durante o dia todo. Após capacitação, os militares atuarão nas áreas de maior índice de criminalidade da unidade.

Instrutores Especializados em Motopatrulhamento do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) ministraram aulas teóricas e práticas como Doutrina de Moto Patrulhamento, postura na motocicleta, frenagem, abordagens, exercícios de maneabilidade e velocidade.

O treinamento foi realizado sob coordenação do tenente Kleyton, que supervisionou o treinamento e falou sobre pontos positivos. “Essa modalidade de policiamento servirá de apoio ao policiamento ordinário, com a peculiaridade de que os policiais trabalharão em motocicletas, pois, o uso delas tem se mostrado eficaz no combate à criminalidade devido a sua mobilidade, seja no perímetro urbano ou em ambientes onde as viaturas convencionais têm dificuldades de acesso”, finalizou.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC