OCA volta com atendimento presenciais a partir de amanhã (13)

O Acre passa para nova classificação de risco, definida pelo Pacto Acre sem Covid, e todas as regionais do estado estão na Bandeira Amarela. Com isso, os atendimentos presenciais nas Centrais de Atendimento (OCA) retornam a partir desta quinta-feira, 13 de maio.

De forma gradual, prudente e sistematizada, obedecendo os critérios da portaria Seplag nº 699 de agosto de 2020, que estabelece que no nível de atenção do Pacto Acre sem Covid, o atendimento será retomado mediante agendamento, e com funcionamento de no máximo 30% de sua capacidade de atendimento presencial.

Francisca Brito, diretora Técnica da OCA, ressalta que a pandemia ainda não acabou, e que os atendimentos presenciais retornam, mas obedecendo todos os cuidados e práticas de higiene recomendados pelos órgãos de saúde.

“Na entrada faremos aferição de temperatura e higienizaremos as mãos. É proibida a entrada de acompanhantes. Só entra para fazer o serviço quem tem agendamento e no horário marcado, não há necessidade de chegar antes do horário marcado. Nosso atendimento é muito organizado, rápido e seguro”.

E faz um apelo, “Nosso plano de contingência foi feito para funcionar com eficiência nesse contexto de pandemia, por isso também peço que só procurem a OCA depois de confirmarem seu agendamento ou se informarem nos nossos canais de atendimento, porque muitos serviços podem ser feitos sem sair de casa, apenas baixando um aplicativo pelo celular”.

As informações necessárias tanto para o agendamento de serviços, quanto para saber quais órgãos estarão atendendo nas três Centrais de Atendimento OCA (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) podem ser obtidas pelas Centrais de Teleatendimento. O horário de atendimento em Rio Branco é das 7h30 às 17h, pelos telefones 3215-2400/3215-2411/3215-2427/32152478/3215-2445/3215-2472/3215-2475/3215-2477/3215-2480/3215-2481.

Em Xapuri e Cruzeiro do Sul o horário de atendimento é das 7h30 às 12h30, o teleatendimento é realizado pelos números 3322-3850/3322-8569 (OCA Cruzeiro do Sul), e 3542-2272 (OCA Xapuri).

O cidadão também pode obter informações por meio das redes sociais Instagram e Facebook: OCA Acre, e pelo site gsp.ac.gov.br clicando no banner “serviços oferecidos durante a pandemia”.