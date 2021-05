Ministro diz que análises para melhorias nas BRs do Acre já começaram

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, recebeu nesta terça-feira (12) os estudos preliminares de obras necessárias para melhorar a segurança e a fluidez nas BRs-364 e 317. Depois de apresentados pelo governador do Acre, Gladson Cameli, o ministro solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) as devidas análises e ajustes aos projetos.

“Vamos correr com essa avaliação. Não havendo grandes alterações de valores ou dos estudos de viabilidade, creio que esses projetos e outros serviços de reparos e manutenção das vias poderão ser licitados no segundo semestre deste ano”, ressaltou Tarcísio de Freitas. O valor previsto das obras está em R$ 100 milhões.

Na BR-317, o pleito dos acreanos é pela execução do anel viário do município de Brasiléia. Na BR-364, estratégica para escoamento da produção agrícola do estado pelo porto graneleiro de Porto Velho, a prioridade é construir o chamado Viaduto da Corrente, na entrada de Rio Branco, além de melhorar as condições das pistas que ligam a capital do estado a Cruzeiro do Sul.

A sugestão é que a obra na BR 364 aproveite rotatórias e alças já existentes, o que reduzirá a necessidade de desapropriações e o impacto na trafegabilidade durante a execução dos serviços em uma via que não pode parar.

O ministro informou já ter mantido conversas com integrantes da bancada acreana do Congresso Nacional sobre a necessidade de destinação de emendas parlamentares para essas obras, devido à limitação orçamentária do Ministério da Infraestrutura.