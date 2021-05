Forças de Segurança do Acre recebem curso especial de embarcações

Ocorreu nos dias 03 a 07 de maio, no auditório da Polícia Federal o curso de Curso Especial para Tripulação De Embarcações de Estado no Serviço Público ETSP, ministrado pela Agência Fluvial de Boca do Acre – Marinha do Brasil. O curso teve como participantes militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência e Polícia Civil.

O ETSP tem como propósito habilitar os servidores públicos a tripular embarcações de até 08 metros de comprimento e com propulsão a motor, empregadas em navegação interior, nas atividades afins de segurança pública, contribuindo para a segurança da navegação e dos navegantes.

O curso foi dividido em aulas teóricas e práticas. Participaram da capacitação, 34 bombeiros militares representantes dos Batalhões da Capital e do interior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

Segundo o Tenente Bombeiro Militar Josadac Cavalcante, o curso é de grande importância para os militares do Corpo de Bombeiros, uma vez que além de capacitá-los para as atividades da corporação, é pré-requisito para a participação no Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações, no qual o oficial será o coordenador, que será realizado nos próximos meses pela instituição.