Diniz propõe lei obrigando Energisa avisar dia e hora do corte do fornecimento de luz       

O deputado Gerlen Diniz apresentou projetos na Aleac nesta quarta-feira (12) um deles obrigando a Energisa comunicar o usuário via Correio (via AR) informando dia e hora acerca das vistorias nos domicílios.

A medida ajuda a evitar assaltos e aplica respeito ao consumidor.

Outro projeto trata do corte no fornecimento, exigindo que antes desse procedimento o usuário deve ser informado data e hora que irá ocorrer. “O gênero alimentício está no freezer e de repente vem o corte”, disse, alertando o estrago que isso pode causar.