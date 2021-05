Datafolha: Lula venceria Bolsonaro por 55% a 32% em 2022 no 2º turno

Pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República nas eleições do ano que vem divulgada pelo instituto Datafolha no fim da tarde desta quarta-feira (12/5) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em simulações de primeiro e de segundo turnos.

No primeiro turno, o petista alcançou 41% das intenções de voto. Em segundo, vem o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com 23%; seguido pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido), com 7%; o ex-ministro da Integração Ciro Gomes (PDT), co

m 6%; o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 4%; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que obtém 3%; e, empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o empresário João Amoêdo (Novo).

Lula também venceria no segundo turno contra Moro (53% a 33%) e Doria (57% a 21%). Bolsonaro empataria tecnicamente com Doria, marcando 39% contra 40%. E perderia para Ciro, obtendo 36% contra 48% do pedetista.

