Cadmiel dispara contra Damasceno: “deixa de ser menino mimado”       

O deputado Cadmiel Bonfim disse nesta quarta-feira (12) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre que o Ramal do Envira, que liga Feijó a Envira, no Amazonas, é alvo de um estudo arqueológico exigido pelo Iphan.

“O mais importante é tirar o pessoal do Baixo Jurupari do isolamento no verão”, disse. Com o ramal, a viagem será de no máximo 1h30.

Há uma equipe do Deracre está fazendo o estudo arqueológico com o Iphan.

Ele fez referência ao desafio proposto pelo médico Rodrigo Damasceno, que pediu ao deputado abrir mão do salário. “No mínimo é demagogia e hipocrisia. Ele pede licença e diz que eu tenho de fazer igual a ele. Com meu salário em mão eu ajudo muitas pessoas”, dsse. “Ele gosta de fazer mídia em cima dos mais carentes e necessitados. É tanta demagogia que ele passou quatro anos como prefeito e nunca abriu mão do salário”, completou.

Para o deputado, a população não é boba. “Pare de besteira, de ser um menino mimado”, atacou o parlamentar do PSDB. Damasceno diz que está doando equipamentos, algo que para Cadmiel não ajuda as pessoas.

“Por que não abriu mão do salário quando era prefeito?”, questiona o deputado. “Passou em um concurso para Feijó, nunca assumiu e agora que a adminsitração colocou ele para trabalhar, pulou”, disse. “Hipócrita! Já que o senhor é pré-candidato, faça uma campanha limpa”.