Bocalom visita indústria de energia fotovoltaica de Araguari em Minas Gerais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aproveitou sua viagem a Minas Gerais para conhecer de perto o investimento que a prefeitura de Araguari vem fazendo em Energia Limpa.

Estiveram presentes também no local onde fica a indústria de energia fotovoltaica, a vice-prefeita de Araguari, Maria Cecília, além de secretários, engenheiros e técnicos.

A indústria está sendo instalada pela Ecogen de São Paulo. Serão quatro unidades no total. Só durante as obras de implantação do primeiro complexo são cerca de 60 funcionários diretos.

A atual administração aposta e incentiva empreendimentos que movimentam a economia, gerando emprego e renda. E mais, de uma forma sustentável, aproveitando o clima, as áreas apropriadas para este tipo de negócio e o estímulo dos gestores ao desenvolvimento.

O prefeito Bocalom agradeceu o convite e informou que gostaria muito que o Acre receba investidores nesta área. “Quem sabe o parceiro de Araguari não seja também nosso parceiro em Rio Branco”, indagou o prefeito.

Bocalom disse ainda que esse investimento é muito importante para a Amazônia. “Isso é fundamental e tenho certeza de que Araguari só tem a ganhar com isso porque a cidade é destaque na produção de café irrigado no mundo, tem diversas empresas instaladas no município e que consomem muita energia. Eu tenho certeza que isso aqui é só início de um grande projeto de energia sustentável”, concluiu.