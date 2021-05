Após furto em comércio, dupla é presa pela Polícia Militar

Uma Guarnicao do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prendeu na manhã desta terça-feira, 11, duas pessoas após o cometimento de furto a um estabelecimento comercial. As prisões ocorreram no bairro Aviário.

Acionados via CIOSP para atendimento de ocorrência de furto, a guarnição diante das informações do autor, repassadas pela vítima, conseguiu realizar a abordagem a um homem de 36 anos, que inicialmente tentou enganar a guarnição, passando um nome . Durante as conversas, ele assumiu ser o autor do furto e informou o local em que estariam escondidos os objetos furtados.

No imóvel, a equipe policial encontrou uma mulher, de 32 anos, e vários objetos furtados, como maquiagens, roupas, brincos, máquina fotograficas, bijuterias e outros produtos. A dupla foi presa e encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Fonte – ASCOM/PMAC