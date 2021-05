Zen parabeniza lei que torna definitiva a escolas de tempo integral       

O deputado Daniel Zen parabenizou nesta terça-feira (11) o governo do Estado pelo encaminhamento do projeto de lei que resolve o pagamento das bolsas de incentivo nas escolas de tempo integral do Acre.

Ele havia apresentando indicação sobre o tema e em atenção a isso o governo deve transformar de temporário a definitivo a bolsa às escolas de tempo integral.

Zen também destacou o início do processo de implantação da escola vocacionada na Transacreana e alertou para que seja estendido à Escola de Música, alvo de grande mobilização popular visando manter o formato atual da unidade.

Ele apresentou 16 indicações relacionadas à educação e outros temas e pede que sejam acatadas. “Quem ganha é o governo e não eu”, disse, citando cada uma das indicações propostas. Zen quer a mediação do Líder do Governo, Pedro Longo, para encaminhar as demais proposições.