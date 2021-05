A 21ª coletiva de imprensa do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 para anúncio da nova classificação de risco perante a doença colocou todo o estado em Nível de Atenção (Bandeira Amarela). É a primeira vez que as três regionais apresentam melhoras nos índices da doença desde 1 de fevereiro, quando todo o estado entrou em Bandeira Vermelha e passou a viver o auge da pandemia.

Segundo o levantamento feito por meio do Pacto Acre Sem Covid, as três regionais de saúde do estado apresentaram reduções significativas principalmente nas notificações de síndrome gripal, casos confirmados de Covid-19, ocupação de leitos de UTI e enfermaria, além do número de óbitos pela doença.

De 25 de abril a 1 de maio, o estado registrou cerca de 3.500 notificações por síndrome gripal, enquanto de 21 a 27 de março foi registrado o pico de notificações em mais de sete mil. E quando em semanas anteriores os testes de RT-PCR eram feitos entre dois e três mil por semana, a última de avaliação registrou apenas 600.

O governador Gladson Cameli participou da coletiva por videoconferência e garantiu o funcionamento de bares e restaurantes agora até meia-noite, mas reforçou que não se pode subestimar a doença e a possibilidade de ela voltar em uma nova onda.

“Não podemos esquecer de permanecer tomando todos os cuidados necessários no combate à Covid. Já temos consciência do que temos que fazer. Tem que ser um retorno com muita responsabilidade. E caso venha acontecer algum aumento no número de casos, nós vamos retomar as medidas mais rígidas tomadas. A vida não está normal. Temos que ter todos os cuidados, principalmente agora, para não deixarmos essa doença retomar”, conta o governador.

O secretário de Saúde e presidente do Comitê, Alysson Bestene, reforçou que os cuidados básicos ainda são necessários, entre lavar as mãos, higienizar com álcool, manter um distanciamento social e usar máscaras em todos os ambientes fora de casa.

A coordenadora do Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, reforçou: “Enquanto não tivermos vacinação em massa, precisamos manter os cuidados básicos para que a doença não volte a números altos e sufoque o sistema de saúde que finalmente tem dado uma aliviada. Além disso, o auto isolamento ainda é extremamente necessário e útil”.