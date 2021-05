Município de Mâncio Lima recebe carreta do Hospital de Amor de Barretos

A unidade móvel do Instituto de Prevenção Hospital de Amor, a carreta de Amor, estacionou na manhã desta segunda-feira, 10, no pátio da Escola Pe. Edson de Oliveira Dantas em Mâncio Lima, a carreta ficará no município de 07 a 17 de maio, realizando exames preventivos de PCCU e mamografia as mulheres já agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar realizando os meus exames por essa equipe e, agradecer a Prefeitura por trazer a carreta até nós. Estou fazendo os exames pela primeira vez, estou nervosa mais muito agradecida porque, muitas mulheres não tem essa oportunidade de realizar esses exames de prevenção contra o câncer”, disse a dona de casa Angélica da Silva Pinheiro.

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, agradeceu pela ação, que oportuniza exames importantes na prevenção de doenças sem grandes deslocamentos para as mulheres neste momento de pandemia do Coronavírus.

“Essa carreta aqui é de grande importância porque estamos oferecendo saúde preventiva para as mulheres. Só temos a agradecer ao Hospital do Amor e ao governo do Estado, essa aqui é uma ação conjunta de prevenção e cuidado, sabemos que nem todas as mulheres tem condições de se deslocar até Rio Branco ou até mesmo em Barretos para a realização destes exames”, citou o gestor.

O atendimento descentralizado também busca facilitar o acesso para mulheres que não têm condições de se locomover até a sede do Hospital de Amor. Após a coleta, os exames são enviados pra análise em Rio Branco, onde tem uma filial e, posteriormente, devolvidos para a Secretária Municipal de Saúde.

“É a primeira vez que o Hospital de Amor chega ao Juruá e, com a graça de Deus, a primeira de muitas vindas. Nesta primeira rodada vamos atender 400 mulheres aqui do Município de Mâncio Lima. É muito satisfatório para nós esta atividade, é um esforço grande da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Mâncio Lima bem como a equipe voluntária deste trabalho aqui na região do Juruá. Os exames serão analisados em Barreto e, caso haja alguma alteração o Hospital faz contato com esta paciente para continuar a investigação, e se houver a confirmação de câncer, a paciente é encaminhada para o Hospital do Amor de Porto Velho, para tratamento.”, destacou Daniel Lambertucci, Coordenador de Captação de Recursos no Juruá.

Derlandia Pedroza veio da zona rural do município, na comunidade Pentecostes, há três anos perdeu sua filha de 23 anos de idade para o câncer. Em sua família já há histórico de outras pessoas diagnostica com a doença. Atenta, e como forma de prevenção contra o câncer de mama, a dona de casa realiza exames periódicos e, desta feita fez questão de comparecer no primeiro dia de atendimento.

“Se a minha filha tivesse tido a oportunidade de realizar um exame desse ele ainda estaria comigo. Eu tive alterações nos meus exames de NIC 1, 2 e 3 mas, como estava no início, o tratamento foi eficaz e passei a realizar o exame com mais frequência, sempre digo que a prevenção é o melhor remédio, como na minha família tem histórico de casos de câncer eu faço constantemente o exame de mama”, ressaltou a Derlandia Pedroza.

O exame de PCCU deve ser feito por mulheres entre 25 e 64 anos. O de mamografia, por mulheres entre 40 e 69 anos. Pacientes que não estiverem nesta faixa etária devem ir com encaminhamento médico.

“Neste atual momento em que estamos vivendo trazer saúde para a nossa gente é muito importante, esse gesto, representa muito, além da saúde física, é também cuidar da saúde espiritual e mental. Que as nossas mulheres não percam essa oportunidade de usufruir o que há de melhor em termos de saúde preventiva, deixar de lado o medo e cuidar de sua saúde”, falou Ângela Valente, vice-prefeita de Mâncio Lima.

O Hospital de Amor é mantido sem fins lucrativos por meio de doações pelo Hospital de Barretos, em São Paulo. O hospital tem uma representação em Rio Branco e, é hoje referência na América Latina no tratamento contra o câncer.

Conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, em novembro de 2017, a instituição assumiu como nome o apelido pelo qual já era conhecido entre seus pacientes, familiares, médicos e parceiros, passando a se chamar “Hospital de Amor”.

“Hoje a palavra que melhor resume este momento é gratidão, gratidão pelo gesto de amor e carinho da gestão atual bem como do Hospital do câncer de Barretos, nossas mulheres recebem um grande presente neste que é o mês delas, o mês de cuida da saúde, de cuidar de si mesma, superando as dificuldades e prevenindo contra o câncer de mama, quem ganha com esta ação são as centenas de mulheres de nossa cidade”, finalizou Renan Costa, Presidente da Câmara de Vereadores.

Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição de saúde filantrópica brasileira especializada no tratamento e prevenção de câncer com sede em Barretos, São Paulo.

A entidade busca a excelência no atendimento médico hospitalar, através de ações humanizadoras, constante aperfeiçoamento técnico e profissional, divulgação científica do ensino e pesquisa, o que nos permite absorver a crescente demanda e com isso realizar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.