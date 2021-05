Longo anuncia manutenção do ensino médio em escola da Transacreana     

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, exaltou os novos prazos do IPVA no Acre.

Além disso, ele destacou a reunião ocorrida na Escola Dalva Neves, na Estrada Transacreana, que adiou a implantação do ensino vocacionado naquela comunidade educacional.

A implantação do ensino vocacionado nessa escola foi duramente criticado pelo deputado Daniel Zen, que pediu revisão do projeto. Com a revisão, o ensino médio está mantido naquela escola, única nas proximidades a oferecer esse nível de educação na região da Transacreana.