Exportações do Acre em abril tem o melhor resultado para o mês desde 2018

Conforme dados publicados nesta segunda-feira, 10, pelo Ministério da Economia, em abril de 2021, impulsionado pelas exportações de soja (US$ 2,448 milhões), o Acre importou US$ 199.517 mil, o melhor resultado para um mês de abril desde 2018.

As importações se limitaram a poucos produtos, sendo os dois mais representativos a Castanha do Brasil (US$ 70.350), vinda do Peru, e os produtos tonantes orgânicos sintéticos (US$ 55.206), vindos da Turquia. As origens das importações no mês foram do Peru ($79.887), Turquia ($55.206), China ($37.602), Estados Unidos ($14.055) e Bolívia ($12.767).

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Mercado Exterior de abril, que será publicado em breve no site http://observatoriodoacre.org.br/.