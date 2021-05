Diniz considera inconcebível licença do médico Rodrigo Damasceno       

O deputado Gerlen Diniz destacou a moção de aplauso apresentada por ele ao 8o Batalhão da Polícia Militar, que fez apreensão de armas e menores de idade, além de prisões em Sena Madureira.

“A partir de um trabalho de monitoramento conseguiu fazer a prisão e apreensão do armamento”, disse, apresentando números que mostram que o 8o BPM tem atuado de forma contundente contra o crime no Vale do Purus.

São 68 PMs atualmente mas dez vão para a reserva ao longo de 2021. “A polícia serve para proteger. Tenho orgulho dos policiais que trabalham diuturnamente”, disse, fazendo referência ao 8o BPM.

Diniz discorreu sobre a licença do médico Rodrigo Damasceno, criticando a Sesacre caso a conceda. “Acho inconcebível”, disse Gerlen Diniz, condenando o prazo de dois anos de afastamento solicitado pelo médico.

Em aparte, o deputado Cadmiel Bonfim afirmou ser Rodrigo Damasceno um “verdadeiro mercenário que só pensa nele”.