Cruzeiro do Sul e Detran firmam parcerias para melhorias no trânsito

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans) vem realizando inúmeras parcerias com órgãos ligados ao setor, para proporcionar melhorias no trânsito e transporte do município. Na última semana, o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Fábio Filho, acompanhado do secretário adjunto Jonas Lima, realizaram uma visita institucional na sede do Detran/Acre, em Rio Branco, onde se reuniram com a Presidente do órgão Taynara Martins e com a equipe técnica, afim de alinhar os últimos detalhes do convênio técnico administrativo 001/2021, entre Semtrans, Detran e PM/AC. O convênio será assinado nos próximos dias em Cruzeiro do Sul, com a presença do prefeito Zequinha Lima.

Durante a viagem foi realizada também uma reunião com o diretor da Empresa Transacreana, para firmar parcerias. A empresa vai ceder um box no Terminal Urbano Rodoviário para Semtrans, onde será instalado um escritório administrativo da secretaria, afim de melhor atender o usuário. Além disso, foi realizada uma visita institucional na RBTrans (Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco) para conhecer a estrutura administrativa e operacional do órgão, com foco no transporte público.

O secretário municipal considerou as reuniões positivas, com definições de parcerias que levam melhorias para o trânsito da cidade.

“Temos parcerias positivas para Cruzeiro do Sul. No Detran acertamos os últimos detalhes do convênio que será firmado nos próximos dias, através de um esforço da gestão do prefeito Zequinha Lima e do Governador Gladson Cameli. Nossa equipe está fazendo todo esforço para trazer melhorias no trânsito e transporte para cidade. Visitamos também a Empresa Transacreana, onde firmamos essa importante parceria, além da RBTrans, onde conhecemos de perto os procedimentos administrativos e operacionais na área do transporte público, e avaliar se estamos caminhando no caminho correto, trocando experiência entre as instituições”, destacou o secretário de transporte e trânsito, Fábio Filho.

Durante a agenda na capital, a Semtrans recebeu ainda do Detran, via convênio entre as instituições, materiais para realizar sinalização horizontal no município. O prefeito Zequinha Lima agradeceu o apoio recebido pelo governo do estado.

“Fico muito feliz com essas parcerias que firmamos, que só trazem benefícios para o trânsito da nossa cidade, e para população de um modo geral. Muito obrigado ao governador Gladson e a nossa conterrânea Taynara Martins, por todo apoio que tem dado frente ao Detran, para trazer esses investimentos ao nosso município, e trabalharmos juntos” , falou o prefeito.