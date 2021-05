Confronto entre facções acaba desbaratado em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do oitavo Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), apreendeu na madrugada desta terça-feira, 11, oito armas de fogo. A ação ocorreu no bairro Cafezal, em Sena Madureira, após denúncia anônima.

De acordo com a denúncia, no local havia diversas pessoas armadas que seriam integrantes de uma facção criminosa e estavam planejando ataques contra uma facção rival. De posse das informações, os militares montaram o cerco policial e prenderam seis adultos, apreenderam quatro adolescentes e oito armas de fogo.

Também foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, celulares e munições de diversos calibres. A ocorrência foi encaminhada à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC