Centro Mundo Azul realiza atividades em alusão ao Dia das Mães

Durante todo o dia da última sexta-feira, 7, a Prefeitura de Rio Branco por meio do Centro de Atendimento ao Autista (CAA) Mundo Azul, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), através da equipe do Centro de Multimeios, Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e equipe da Uninorte, ofertaram um dia de cuidado em alusão ao Dia das Mães na sede da instituição.

Esse evento teve como tema: Ação interdisciplinar “Cuidar de quem cuida”- Interface Saúde e Educação.

O objetivo da ação foi proporcionar um dia de cuidado da saúde física, mental e cuidados estéticos. Durante todo o dia foram realizados: atividades de alongamento e relaxamento, respiração profunda, aspectos posturais e de ergonomia, ginástica laboral, atividades de dança e músicas, designer de sobrancelha, massagem e auriculoterapia, psicoeducação e orientação em fonoaudiologia, musicalização, poemas, bingo divertido, entrega de lembrancinhas e lanche para as mães.

Segundo a psicóloga e coordenadora do CAA Mundo Azul, Edila Sousa, é muito importante realizar uma ação como essa para as mães do Mundo Azul. “Foi uma ação muito linda e gratificante onde podemos proporcionar para essas mães um dia de cuidado de estética, saúde mental e bem-estar físico. Sabemos que é extensa a sobrecarga vivenciada por essas mães em função das exigências, cuidados e tarefas peculiares que precisam exercer em atenção ao filho com TEA, e isso pode colocá-las em maior risco de desenvolver estresse crônico, depressão e ansiedade”, disse a diretora do CAA.

Todo o evento ocorreu respeitando os protocolos de segurança anticovid, para garantir a proteção de todos.