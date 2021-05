Antônia Sales exalta ação da carreta do Hospital de Amor no Juruá     

A deputada Antônia Sales celebrou nesta terça-feira (11) a indicação ao Governo do Estado convênio com o Hospital de Amor que em 2020 atendeu mais de 5 mil mulheres com preventivos contra o câncer no Acre através da carreta que percorre os municípios.

“Hoje a carreta está atendendo em Mâncio Lima. Até o dia 14 serão atendidas 400 mulheres com exame preventivo”, disse, ressaltando ser o projeto de extrema importância para as mulheres do interior.

Em Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul também serão atendidas mais mulheres pela carreta. “Quero parabenizar porque o mamógrafo é o melhor que tem”, disse, citando o papel dos deputados nesse programa.