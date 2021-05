Acre recebe mais 3.510 doses de vacina contra a covid-19 nesta terça-feira

Dando continuidade às entregas de vacinas contra a Covid-19 para as unidades federativas, o Ministério da Saúde enviou nesta terça-feira, 11, a 20ª remessa do imunizante para o Acre.

Nesta tarde foi desembarcada 3.510 doses da vacina Pfizer, no aeroporto de Rio Branco. O lote é destinado para o grupo prioritário das pessoas com comorbidades, conforme orientação do Ministério da Saúde.

“Após o recebimento pela Rede de Frios Estadual, as vacinas são repassadas para os municípios executarem a vacinação, conforme cronograma e pontos de vacinação definidos pelos mesmos”, explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles.

Atualmente, para a aplicação de 1ª dose, o Acre está realizando a vacinação do grupo dos portadores de comorbidades, que possui uma população bem ampla, de mais de 94 mil pessoas, sendo necessários vários lotes de recebimento de vacinas até contemplar todo esse público.

Comorbidades

1ª fase: vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado:

– Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos de idade;

– Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), independentemente da idade, acima de 18 anos;

– Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos;

– Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos (decrescendo faixa etária);

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

2ª fase: vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos,30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, acima de 18 anos;

– Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes, acima de 18 anos.