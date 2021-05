Sesacre fortalece programas de Atenção Primária no Juruá

Para promover ações de prevenção voltadas para a Atenção Primária, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), destacou uma equipe para a regional de Saúde do Juruá para dar apoio aos municípios.

“Estivemos acompanhando o serviço da equipe durante toda a semana e tem sido uma parceria muito efetiva, por isso gostaria de agradecer ao secretário Alysson Bestene, pelo envio dos técnicos, pois, trata-se de um trabalho de suma importância para nossa população que pretendemos fortalecer e intensificar cada vez mais nos municípios da regional”, destaca a coordenadora da Regional do Juruá, Catiana Rodrigues.

A equipe dialogou com os representantes da regional do Juruá para alinhar ações de prevenção na área da atenção primária, em parceria com o município de Cruzeiro do Sul.

“Neste primeiro momento trouxemos as políticas do Programa Saúde na Escola, de Educação em Saúde e Saúde da Criança para o município de Cruzeiro do Sul. E com o apoio da coordenação regional do Juruá pretendemos expandir para os demais municípios da regional”, explica o técnico em Educação e Saúde, Eduardo Messias.

De acordo com o técnico, a missão é implantar as políticas de atenção primária e as ações de prevenção, o que é feito por meio da composição de diversas áreas técnicas e vários programas, como a Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Saúde na Escola , Saber Saúde, entre outras políticas de atenção à Saúde.

“Viemos implantar essas políticas, avaliar e monitorar juntamente com a equipe da regional e do município, pois, quando se trabalha políticas de prevenção, desafogamos as internações hospitalares”, acrescenta Messias.

Representando o Departamento de Atenção Primária da Sesacre, participaram da ação as áreas de Educação e Saúde, com o técnico Eduardo Messias, a coordenadora do programa Saber Saúde, Silene Nunes, a técnica do Educação em Saúde, Hilzanete Carrilho, e a coordenadora do programa Saúde na Escola, Ariane Soares.