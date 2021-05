Quem os deputados mais votados apoiarão? Gladson ou Petecão?

Quem os deputados mais votados do Acre na última eleição apoiarão para governador em 2022? As opções são bastante reduzidas porque no campo em que estão só existem duas candidaturas consolidadas: a do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) e a do senador Sérgio Petecão (PSD).

Pelas andanças do marido, o prefeito de Sena Mazinho Serafim (MDB), com o senador Petecão em pré-campanha por todo o estado não é difícil prever em qual palanque ela estará. mesmo o MDB fechando aliança majoritária com Gladson, Meire e Mazinho não serão expulsos do partido. O MDB não expulsa ninguém por infidelidade: é regra.

Roberto Duarte e Antônia Sales, também do MDB, aguardam conversas com o governador Gladson mediadas pelo senador Márcio Bittar e o deputado federal Flaviano Melo, que já declararam apoio à reeleição de Cameli. Gladson quer, mas está temeroso. Pode lhe custar o olho da cara ou, quem sabe, apenas uma das vagas na chapa para o vice ou Senado.

“Nós inventamos a urna eletrônica, agora inventem um político honesto para votarmos nele”. (Frase da internet)

. Enquanto o desemprego aumenta e os combustíveis aumentam de preço, uma das principais pautas da Câmara Federal é a volta do voto impresso.

. Os mais antigos lembram muito bem das cédulas de votação utilizadas no passado antes da revolução da urna eletrônica.

. O papel, sem qualidade nenhuma, era fácil de ser falsificado.

. Tão vagabundo (no sentido de má qualidade*) que se confundia com os modelos de cédulas preenchidas pelos cabos eleitorais nos currais partidários (as colas) para induzir os eleitores analfabetos a votarem encabrestados como animais cavalares.

. Herança do patrimonialismo, do coronelismo e dos jagunços que dominavam a política brasileira na velha república.

. Ninguém era livre para votar.

. Esse registro histórico consta nos velhos livros da história nacional patrocinados pelo Estado Novo (1930-1945) e pela ditadura militar instalada em 1964.

. Portanto, a fonte é segura.

. Os papéis higiênicos de hoje tem mais qualidade do que o papel utilizado nas antigas cédulas de votação.

. São refinados, perfumados e caros.

. Os autores da proposta, se não conseguirem aprovar a volta do voto impresso, querem, ao menos, um extrato que comprove sua escolha.

. O que corrompe o sistema político-eleitoral é a mentira, a corrupção, a compra escancarada de votos, o uso da máquina e de recursos públicos da União, estados e municípios, o sequestro do erário feito por partidos e candidatos para se manterem no poder.

. Questionar a inviolabilidade da urna eletrônica é fazer como os narcotraficantes que perdem uma mula com dez quilos de drogas, quando a carga principal de várias toneladas vai passando.

. É querer usar a urna eletrônica como boi de piranha!

. A ponta sobre o rio Madeira no Abunã é um marco histórico para o Acre!

. Uma verdadeira guerra está sendo travada nos bastidores entre os partidos para conseguir formar chapas para concorrer à Câmara Federal e Assembleia Legislativa em 2022.

. O embate se dá entre as siglas que compõem a base do governo.

