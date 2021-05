Propaganda e publicidade da advocacia no Acre são debatidas pela OAB

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) realizou na quinta-feira, 6, a sessão ordinária virtual referente ao mês de maio para debater diversos assuntos internos da instituição. Na ocasião, foi efetuada a entrega de credenciais e votação dos conselheiros seccionais referente às solicitações levadas até eles.

Pedido de licença de atividades e inscrição em comissões, o programa de recuperação de crédito “Fique em Ordem com a Ordem” e algumas informações administrativas sobre procedimentos com relação aos controles de trabalho foram pautas abordadas. Na sessão, foi debatido um novo provimento que vai regularizar a publicidade e a propaganda da advocacia, proposta do Conselho Federal.

“Com objetivo de modernizar e atender a advocacia de maneira mais dinâmica, a Diretoria da OAB Acre regulamentou no âmbito da Seccional o registro integralmente eletrônico de sociedades de advogados, baseado em certificação digital. Desta forma, é possível uma prestação de serviços mais rápida e com mais segurança”, pontuou o secretário-geral da Ordem, André Marques.