O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), unidade de referência para o tratamento de Covid-19 passa a intensificar as visitas aos pacientes internados no Hospital de Campanha (HCamp).

As visitas ocorrem de terça a quinta-feira, preferencialmente. Para o encontro é necessário a solicitação prévia da família junto ao setor de Serviço Social.

Após o pedido, a coordenação entra em contato com os familiares para informar o dia e horário agendado, sendo liberado um visitante por paciente.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), local em que a quantidade de pacientes é menor, a visitação foi iniciada em fevereiro.

Já nos leitos de internação clínica (HCamp), segundo o diretor do Into-AC, o médico Osvaldo Leal, a medida só foi possível agora devido à redução na taxa de ocupação da unidade hospitalar, diminuindo o risco de contágio dos familiares.

“Procuramos durante todo esse período preservar também a saúde e a vida dos familiares dos pacientes. Com as enfermarias lotadas, o risco de um familiar ser contaminado durante uma visita era grande e não poderíamos correr este risco”, explica o diretor.

Os familiares recebem todos os equipamentos de proteção individual e são paramentados na entrada da unidade para evitar contaminação, além de receberem orientações de conduta sanitária. As visitas são acompanhadas por membro da equipe de saúde, segundo o diretor.