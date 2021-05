“Fundamental”, diz presidente da Energisa sobre Ponte do Madeira

E finalmente o sonho da interligação, via terrestre, do Acre com o restante do país se torna realidade. A inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, ocorreu nesta sexta-feira, 7 de maio, e foi prestigiada por várias autoridades estaduais e federais.

Batizada de Ponte do Abunã, a estrutura de concreto e aço possui com 1.507 metros de extensão colocou fim nas travessias de balsas que atrasavam a viagem de quem chegava ou saía do Acre pela BR-364.

O diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, participou da solenidade de inauguração.

“Esse é um momento histórico para o Acre. Essa interligação via terrestre vai agilizar a chegada de produtos que tem como destino o Acre. E para uma empresa que vai realizar diversos investimentos em obras, que visam garantir a melhoria na qualidade no fornecimento de energia elétrica em vários municípios, é um empreendimento fundamental. Por esses e outros motivos, a Energisa Acre não podia ficar de fora desse momento”, comentou José Adriano.

A obra demorou sete anos para ser concluída. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estima que, após liberado o tráfego, vão passar por dia pelo local cerca de 2 mil veículos, número que deve aumentar de 3% a 5% ao ano.

A obra foi entregue à população durante uma solenidade que contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador do Acre, Gladson Cameli, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, os senadores Márcio Bittar, Sérgio Petecão e Mailza Gomes, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, além de deputados federais, estaduais, prefeitos, secretários, vereadores e convidados.

Durante a solenidade, o governador do Acre, Gladson Cameli falou sobre a importância da obra. “Como governador só tenho que agradecer ao senhor e a sua equipe. Criticar é muito fácil. Fica o reconhecimento do povo do Acre que está marcado na nossa história e o senhor assina de fato e de direto nesse momento, inaugurando a Ponte sobre o Rio Madeira, que nós acreanos, brasileiros que lutamos pra ser estado, sentimos na pele o que é ser um estado isolado. Há mais de décadas isolado para os demais da federação e agora estamos interligados”.