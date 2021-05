Fiocruz: adultos são fontes de infecção por Covid-19 que crianças

Adultos são fonte de infecção por Covid-19 mais comum que crianças, segundo estudo realizado por pesquisadores da Fiocruz, Universidade da Califórnia (UCLA) e London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).

A pesquisa “A dinâmica da infecção de Sars-CoV-2 em crianças e contatos domiciliares em uma comunidade pobre do Rio de Janeiro” envolveu 667 participantes em 259 domicílios, no período de maio a setembro de 2020.

“Uma melhor compreensão do papel das crianças na dinâmica de transmissão é fundamental no desenvolvimento de diretrizes para a reabertura das escolas em segurança e de outros espaços públicos, além do planejamento de estratégias de imunização”, diz o artigo.