Em Tarauacá Praça Valério Caldas de Magalhães ganha decoração de Dia das Mães

A Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo por meio da Prefeitura de Tarauacá encontrou um jeito simples, bonito e diferente de homenagear todas as mães tarauacaenses. Uma decoração foi colocada no último sábado, dia 8, em alguns pontos da Praça Valério Caldas de Magalhães, no Centro, para demonstrar o carinho e a importância em comemorar o Dia das Mães, celebrado neste domingo, dia 9.

Pequenos corações feitos em madeira, placas com mensagens às mães e um coração coberto com flores, chamam a atenção das pessoas que passam pelo local. Toda construção dos materiais foram feitas pela Secretária Cultura Geania Maria e a sua equipe.

“Por isso tudo, nessa data tão especial rendemos nossa gratidão e carinho. Que Deus conceda muita saúde e paz a todas as mães, em especial as mães da nossa querida cidade de Tarauacá. Parabéns a todas as mamães”, disse a prefeita Maria Lucinéia.