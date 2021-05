Em março, varejo do Acre teve o 2º maior crescimento do País

Conforme o IBGE divulgou nesta sexta-feira, 7, em março de 2021, o volume de vendas do comércio varejista do Acre cresceu 11,2%, enquanto o índice nacional caiu 0,6% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. No Acre, a alta aconteceu após queda de 13,8% em fevereiro.

Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista acreano teve alta de 18,45% frente a março de 2020, enquanto o aumento do índice nacional foi de apenas 2,4%. No acumulado no ano, o Acre registrou alta de 2% e, no acumulado nos últimos 12 meses, de 5,3%.

De fevereiro para março de 2021, na série com ajuste sazonal, o Acre foi um dos cinco estados que tiveram resultados positivos. Os três que mais cresceram foram Amazonas (14,9%), Acre (11,2%) e Roraima (4,2%). Ocorreu um predomínio de resultados negativos em 22 das 27 unidades da federação, com destaque para Ceará (-19,4%), Distrito Federal (-18,1%) e Amapá (-10,1%).

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Comércio Varejista de abril e irá publicá-lo brevemente no site forumdoacre.org.br/observatorio.