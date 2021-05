Arrecadação de kits de higiene para mulheres refugiadas vai até 31/5

A solidariedade, o amor ao próximo e uma linda homenagem ao Dia das Mães foram os temas centrais da palestra “Mulheres Refugiadas: como acolher aquelas que deixam tudo para trás para fugir de guerras e violências graves”. A live foi mais uma iniciativa da campanha Todos Por Elas, que tem o objetivo de arrecadar mil kits com itens de higiene, para meninas e mulheres refugiadas no Brasil. As doações poderão ser feitas até o dia 31 de maio, na plataforma virtual do Pátria Voluntária.

O evento, que ficará disponível para quem quiser assistir, foi transmitido ao vivo no canal da Advocacia-Geral da União no Youtube. A campanha de âmbito nacional tem o apoio do Pátria Voluntária, Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado do Governo Federal, do Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A Secretária-Geral de Administração, Iêda Cagni, abriu a palestra falando sobre a importância da campanha Todos Por Elas. “Precisamos acolher essas pessoas que abandonam seus países de origem em busca de paz, segurança e dignidade. Para muitos de nós, pode parecer pouco um sabonete, um xampu ou um creme dental”, reforçou.

Iêda lembrou que a pandemia provocada pelo COVID-19 acentuou a escassez, a pobreza, a desigualdade e a violência. “Nós estamos sentindo, cada um a seu modo e em graus diferentes, mudanças profundas neste momento de absoluta fragilidade pelo qual a humanidade está passando e por isso ações de apoio são de extrema importância”, disse emocionada.

A mediadora do evento, Rita Dias Nolasco, Adjunta da Direção Nacional da Escola da AGU, lembrou que “nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro e desejar fazer algo para amenizar o sofrimento dessas pessoas”, frisou. Rita disse ainda que “a campanha Todos Por Elas é uma oportunidade para que possamos desenvolver esse olhar”.

Vale ressaltar que os produtos arrecadados serão distribuídos em junho, pela Organização Humanitária IKMR Brasil, para instituições que fazem o acolhimento dessas pessoas. Durante a live, foram exibidos diversos vídeos produzidos e enviados por integrantes da AGU, em homenagem às suas mães.