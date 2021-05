Após leilão, aeroporto de Rio Branco licita estacionamento de 5,2 mil m2     

A Infraero está com licitação aberta para concessão de área destinada à exploração comercial no ramo de estacionamento de veículos no Aeroporto de Rio Branco.

A sessão pública será realizada no dia 12 de maio, às 9 horas. A área do estacionamento é de mais de 5,2 mil metros quadrados. São R$5 pelas 3 primeiras horas, segundo a tabela publicada pela Infraero. Mensalistas podem pagar até R$85 para usar o estacionamento.

O aeroporto foi leiloado no mê passado.

Outras informações podem ser obtidas pelo endereço

https://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao=164161