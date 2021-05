Longo debate otimização de serviços na Defensoria Pública do Acre

A defensora pública geral da Defensoria Pública do Estado do Acre, Simone Santiago, a subdefensora-geral, Roberta Caminha e o presidente da Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Rafael Figueiredo, receberam na manhã desta segunda-feira, 10, a visita institucional do deputado estadual, Pedro Longo (PV).