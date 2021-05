Sesc do Acre adere à movimento em favor da vacinação em massa

Em mais uma ação em prol da vacinação contra a Covid-19, o Sesc aderiu ao movimento Unidos pela Vacina do grupo Grupo Mulheres do Brasil. A instituição se une a iniciativa que reúne entidades, empresas, associações e ONGs no propósito de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros até o mês de setembro.

Desde o início de 2020, o #Sesc já atua no combate à crise sanitária por meio da campanha #todomundovacinado, que tem a função de levar à população informações sobre a vacina contra a Covid-19, e da parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), cujo foco é incentivar à imunização da população. Em outra frente de ação, a Instituição apoia governos estaduais e municipais por meio da cessão de equipes e unidades, o que possibilita ampliar a oferta de locais de vacinação e reforçar o enfrentamento da pandemia. #unidospelavacina

Saiba mais: http://bit.ly/UnidospelaVacina