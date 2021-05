Programa ajuda advogados acreanos na atualização da anuidade da OAB

Pensada para atender as necessidades dos advogados e mitigar os efeitos negativos que a pandemia vem causando, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) promove entre 3 de maio e 30 de julho o programa de recuperação de crédito “Fique em Ordem com a Ordem”. A ideia é fazer com que todos os advogados inscritos sejam atendidos com benefícios no pagamento da anuidade e tenham várias facilidades como desconto de até 100% no pagamento de juros e multas.

Os operadores do Direito terão a oportunidade de parcelar o pagamento de débitos da anuidade profissional em até 18 vezes no boleto bancário ou 12 vezes no cartão de crédito, desde que o valor mínimo de cada parcela seja inferior ao valor de R$150,00. Diretora-tesoureira da Seccional Acre, Isabela Fernandes explica que a terceira edição do programa tem um aspecto especial. Ela relembra que a advocacia tem experimentado momentos difíceis na pandemia e sofre arduamente com as restrições impostas.

“Com os fóruns fechados há mais de um ano, a lentidão dos processos e as dificuldades de despachar com o judiciário provocaram imensurável perda de subsistência aos profissionais. Nesse aspecto, a campanha é de extrema importância”. A expectativa é que ao menos 50% dos profissionais em débito sejam alcançados, atesta a diretora.

“Em nenhuma outra oportunidade trouxemos tantas facilidades. A adimplência tem sido uma constante meta da Tesouraria, uma vez que a nossa Seccional depende exclusivamente dos valores arrecadados que mantém o funcionamento dos serviços essenciais aos advogados. Muitas têm sido nossas conquistas e apesar de tantos obstáculos, nós temos mantido um equilíbrio financeiro”, enfatiza Isabela.

Para regularizar-se, os advogados precisam entrar em contato com a Tesouraria por meio do telefone (68) 99985-3248 (ligação e WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected] Isabela reforça a importância de manter a adimplência. “Ela permite ao advogado ter acesso a todos os serviços e benefícios existentes no sistema. Além disso, estamos em ano eleitoral e este é requisito essencial para o exercício do direito a voto. O advogado fica mais presente na Ordem e ajuda a melhorá-la”.