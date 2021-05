Registro inédito mostra maior tatu do mundo se alimentando de abelhas no Acre

O ornitólogo Tomaz Nascimento de Melo estava estudando as aves no Acre, na Serra do Divisor, quando foi surpreendido por um outro animal. Sem querer, descobriu um fato inédito envolvendo a espécie. Inédito e muito curioso: o ataque de um tatu canastra à uma colmeia de abelhas sem ferrão, as abelhas nativas do Brasil.