Hortas e Fazendinhas, projeto que aproveita espaços ociosos para hortas, chega às escolas

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Divisão de Merenda Escolar em parceria com o Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) do Acre, retoma a implementação, no início do ano letivo de 2021, do projeto piloto Horta na Escola, idealizado ano passado, que teve que ser pausado por conta da situação da pandemia no Estado.