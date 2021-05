Dados recentemente divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontam que todos os estados brasileiros agora contam com uma cervejaria. O último a entrar na lista foi o Acre que, em dezembro de 2020, contava com uma das 1.383 fábricas em operação. A Seringal Bier, de Rio Branco simboliza a disseminação da cultura cervejeira em todas as regiões do país.

A mestre-cervejeira dessa marca tão representativa é Elisana Grecchi. Ela começou a fazer cerveja em casa, para os amigos e a família em 2017:

“Comecei como uma brincadeira, e o universo da cerveja artesanal me arrebatou de tal forma, que passei a estudar de forma autodidata e depois a buscar conhecimento em instituições de ensino cervejeiro.”

Entre os cursos realizados por ela, esteve o Gestão de Microcervejarias da Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM), em janeiro de 2020.

“Neste momento, já estava realizando o sonho de ter a primeira cervejaria do Acre e queria me preparar para isso”, afirma.

Elisana destaca ainda a participação fundamental do sócio e marido, Guilherme, no processo de criação da Seringal Bier.

“Ele tem o empreendedorismo na veia e foi um grande incentivador antes da fundação e administra o negócio junto comigo hoje”, comenta ela, que tem orgulho que a primeira cervejaria do Acre seja uma empresa familiar.

A Seringal Bier produz seis estilos. Quatro deles são fixos: Cream Ale, Pilsen, Red Ale e American IPA. Dois são sazonais – atualmente German Pils e Russian Imperial Stout. Além das cervejas, comercializadas em supermercados e restaurantes da região, a cervejaria conta com um espaço de degustação na fábrica.

“Sou paranaense e resido no Acre desde 2006. Tenho um carinho imenso por esse estado que acolheu a mim e a minha família. Por isso decidimos não só abrir a cervejaria aqui, mas valorizar a história e os costumes acreanos em tudo o que pudermos: do nome à decoração do nosso espaço, passando pelo nosso posicionamento de marca”, comenta.

