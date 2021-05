“Precisamos avançar mesmo com pandemia”, diz Socorro Neri a sindicalistas

O objetivo foi ouvir e conhecer um pouco mais os pontos que têm sido colocados como pautas de reivindicação da categoria, como a bolsa de auxílio dos servidores que atuam nas escolas em tempo integral, o pagamento da VDP de 2020, ambos já com definições anunciadas pelo próprio governador Gladson Cameli, além de todos os desafios impostos à Educação por ocasião da pandemia da Covid-19 para gestores, equipes escolares e professores, revisão do Plano de Cargo, Carreiras e Remuneração (PCCR), a inclusão dos profissionais da Educação como grupo prioritário no calendário de vacinação, dentre outros.

Participaram da reunião o professor Alvares Santiago, representando o Sindicato dos Professores do Acre (Sinproacre); a servidora Antonia Souza da Conceição, pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos e Apoio Administrativo Educacionais do Estado do Acre (Sintae); e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac),Rosana Nascimento.