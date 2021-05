Em Jordão, obras de R$17,5 milhões levam saneamento a 500 famílias

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realiza obras de pavimentação e tratamento de esgoto no Jordão. A obra, que está avaliada em mais de R$17,3 milhões, é financiada pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

As obras contemplarão 500 domicílios do município com tratamento de esgoto, e outros 393 com a expansão da rede de abastecimento de água. Além disso, serão entregues outros 50 módulos sanitários domiciliares (MSDs).

O engenheiro responsável, Ronaldo Matos, relata o andamento da obra: “No momento, a empresa trabalha com o transporte de insumos e com a finalização das redes de água, esgoto e drenagem, seguida da pavimentação do Bairro Novo”.

O secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, disse que os trabalhos desenvolvidos no município fazem parte de um pacote de obras de saneamento integrado, em que é realizada tanto a pavimentação de ruas, como a implantação da rede de saneamento. Além disso, Medeiros também disse que as obras levarão qualidade de vida à população. E que nesse momento as obras avançam na região do Bairro Novo.