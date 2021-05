O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, disse, ao chegar para a solenidade da inauguração da Ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira, que com a entrega se encerra em definitivo o isolamento do Acre.

“Vai tirar o último ponto de isolamento. Significa a consolidação do acesso ao Pacífico. Vai diminuir o tempo de transporte de tudo que sai e entra no Acre. Ano que vem vamos entregar o anel viário de Brasileia e fechar esse circuito”, garantiu.