Bolsonaro inaugura Ponte do Madeira e tira o Acre do isolamento para sempre

Depois de seis anos, a ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã, foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (7), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e os governadores do Acre e Rondônia, respectivamente Gladson Cameli e Marcos Rocha.

A cerimônia, que contou com a participação de diversas autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, reuniu centenas de pessoas, que sem máscara, aglomeraram durante o evento, contrariando recomendações do Ministério da Saúde.

Ao menos doze barracas foram instaladas ao longo de cerca de 1,5 quilômetro da Ponte do Madeira, o que faz com que o trânsito de veículos só deva ser adequadamente liberado no fim da tarde desta sexta-feira (7).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse durante a inauguração da Ponte do Madeira que o que será esquecido de agora em diante é a balsa que fazia a travessia do rio.

“Esta ponte é um sonho que este governo realiza”, disse. “Vencemos um rio rebelde”, completou. O governo federal interioriza a infraestrutura.

O próximo sonho, afirmou, é a BR 319. O Norte, segundo Freitas, não será esquecido.

Foto: Sergio Vale/AC24horas