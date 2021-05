Bocalom diz que dependência de RO pode ser inverter no Acre com Ponte do Madeira

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, disse que a entrega da Ponte do Abunã vai destravar o desenvolvimento do Acre, que, por anos, segundo ele, dependeu do estado vizinho, Rondônia.

Bocalon lembrou da época em que chegou ao Acre, afirmando que naquela ocasião o grande desejo era a pavimentação da BR-364, concluída em 1992.

“Quando cheguei aqui, na década de oitenta, o grande sonho era a pavimentação da estrada. Depois veio o sonho da ponte e hoje estamos aqui para testemunhar esse momento. Essa ponte vai destravar nosso desenvolvimento. Eu estou muito feliz em poder participar desse momento, porque vai alavancar também o setor produtivo”, garantiu.