Resgatados quase 80 mil animais comercializados ilegalmente nas fronteiras do Brasil

O Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem se tornado um grande aliado na preservação da fauna brasileira. Em dois anos de atuação, já apreendeu 79.340 animais vivos, que foram reintegrados ao meio ambiente.

Entre as espécies resgatadas estão aves domésticas e silvestres, quelônios (tartarugas, tracajás), lebres, répteis em geral, além de bovinos e peixes. Todos os bichos recuperados são tratados e devolvidos à natureza. Ainda, como combate às ações criminosas, foram apreendidas 121.545 toneladas de produtos oriundos de caça e pesca ilegais.

Programa VIGIA

O Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), da Secretaria Nacional de Operações Integradas (Seopi), completou dois anos em abril e se consolida como uma ação estratégica para o combate ao crime organizado e à repressão aos crimes transnacionais em todas as regiões de fronteira e divisas do país.

O VIGIA atua em três eixos: operações, capacitações e aquisições de equipamentos e sistemas. O Programa está presente em 15 estados: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte e Ceará. O programa segue as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com foco na atuação integrada, coordenada, conjunta e sistêmica entre as instituições.