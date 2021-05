O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou nesta terça-feira (04.05), o resultado preliminar do Processo Seletivo 2021/1 de cursos superiores.

Conforme edital, os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso contra a listagem divulgada devem enviar documentação até o dia 05 de maio, para o e-mail [email protected], sendo anexado o requerimento de recurso (anexo disponível em edital). Os candidatos deverão informar como assunto, no e-mail de recurso: PS 2021.1 – CURSO DE GRADUAÇÃO – RECURSO/RESULTADO PRELIMINAR.

Clique aqui e veja o resultado preliminar

Cronograma

Conforme edital, no dia 06 de maio será divulgado o resultado final, como também a lista de aprovados em 1ª chamada para efetivação da matrícula. Os candidatos deverão apresentar documentação para matrícula entre os dias 10 e 14 de maio, no setor de Registro Escolar dos campi do Ifac.