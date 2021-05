Dono da Havan estará na inauguração da Ponte do Madeira       

O dono das Lojas Havan, Luciano Hang, estará na inauguração da Ponte do Madeira nesta sexta-feira (7) em Abunã (RO).

A garantia da presença do empresário foi dada pelo próprio a um deputado de Rondônia, que fez questão de gravar vídeo sobre o evento.

“Luciano Hang falou sobre as expectativas da inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, que liga Rondônia ao estado do Acre. Essa é uma das mais importantes obras que vai trazer mais desenvolvimento regional e efetivará as relações comerciais de Rondônia com os países vizinhos”, relatou o deputado rondoniense.

