Bolsonaro inaugura amanhã (7), Ponte do Abunã, sobre o rio Madeira

Após sete anos do início das obras, o Governo Federal inaugura nesta sexta-feira, 7 de maio, às 10 horas, horário do Acre, e 11 horas, horário de Rondônia, na região do distrito de Abunã (RO), a Ponte sobre o rio Madeira, que leva o nome de Ponte do Abunã.

A estrutura de concreto e aço, uma das maiores já erguidas pela engenharia na Amazônia, possui 1,5 quilômetro de extensão e 14,4 metros de largura. A ponte possui duas pistas de rolagem, acostamento em ambos os lados e passarela para pedestres.

Iniciada em 2014, a construção recebeu o investimento de R$ 154 milhões. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ficou com a responsabilidade da obra desde os primeiros pilares, sobre o caudaloso rio Madeira, de 1.450 km de extensão.

Apesar de estar localizada em território rondoniense, a ponte do Madeira é um sonho antigo dos acreanos. Além de colocar fim à travessia de balsa naquele trecho da BR-364, a estrutura conectará o Acre definitivamente com a malha rodoviária federal. Uma obra histórica, importante para o desenvolvimento econômico da região e para a integração nacional, ligando o restante do Brasil, via Acre, aos portos do Pacífico.

Atualmente, a capacidade de tráfego pela balsa é de 2 mil veículos por dia. Com a inauguração da ponte, há uma tendência de aumento de até 50% do tráfego, além da redução do tempo de viagem, uma vez que os veículos não precisarão esperar pela travessia na balsa.

O governador Gladson Cameli, enquanto senador, acompanhou a obra, que mesmo com dificuldades de toda ordem, como os períodos de cheias e secas do rio, não foi paralisada nenhum dia. Nessas inúmeras vezes em que visitou a obra, tanto como engenheiro, como parlamentar, e principalmente após se tornar governador, sempre procurou estar acompanhado do superintendente do Dnit de Rondônia, André Santos, parlamentares que muito contribuíram com os recursos para a finalização da obra, além de empresários e produtores, que muito sonharam com essa realidade posta diante dos olhos e do futuro.

“São mais de 30 anos dependendo da balsa que nos fazia perder tempo. E tempo é dinheiro. Agora, em poucos minutos, estaremos ou de um lado ou de outro. Acre e Rondônia rapidamente irmanados”, declara em tom de alegria, o governador Gladson Cameli.

Cerimônia de Travessia sobre a Ponte do Abunã

A Cerimônia de Travessia sobre a Ponte do Abunã é um evento promovido pelo Governo Federal juntamente com o Estado de Rondônia. O Estado acreano, mesmo tendo grande participação em todos os momentos da consagração deste grande momento histórico é um ilustre convidado tanto do Governo Federal, quanto do Estado de Rondônia que coordena o evento. Assim, todos os convites para as autoridades, federações, empresários e outros, parte exclusivamente dos anfitriões.

No dia 7 de maio de 2021, às 10h30, está prevista a participação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na Cerimônia de Travessia sobre a Ponte do Abunã, que ocorrerá na BR-364/RO, km 937, no distrito do Abunã, Porto Velho – RO.

Informações importantes

-Chegada do presidente Jair Messias Bolsonaro: em torno de 10h30 (horário de Rondônia);

– Encerramento do credenciamento: 9h30 (8h30 horário do Acre);

– Horário de início do evento: 11h (horário de Rondônia);

– Público poderá acessar a ponte pelo acesso para pedestres;

-Carros ficarão distantes da ponte;

– Utilizar vestimentas leves, usar chapéu ou boné, levar água, utilizar protetor solar. É indispensável o uso de máscara;

– Os convites serão enviados às autoridades pelo Ministério da Infraestrutura e são individuais e intransferíveis ;

– Evitar levar crianças.